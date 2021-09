Po roku "wirtualnej przerwy" ceremonia powróciła do formuły stacjonarnej, aczkolwiek w bardziej kameralnym niż zwykle wydaniu ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia covidowe.

Reklama

Największym triumfatorem gali okazał się brytyjski serial "The Crown", który wszystkie nominacje zamienił na nagrody. W kategoriach aktorskich najlepiej poradziła sobie "Mare z Eastttown", przy czym komentatorzy zwracają uwagę, że po raz pierwszy od dawna we wszystkich 12 kategoriach aktorskich statuetki zgarnęli biali aktorzy i ten werdykt z pewnością będzie dyskutowany w mediach w kontekście rasowym. Co jednak ciekawe, Emmy za scenariusz do miniserialu po raz pierwszy w historii trafił w ręce czarnej autorki - Brytyjki Michaeli Coel za serial "Mogę cię zniszczyć".

LISTA LAUREATÓW EMMY 2021

Serial komediowy: "Ted Lasso"

Serial dramatyczny: "The Crown"

Miniserial: "Gambit królowej"

Talent show: "RuPaul's Drag Race"

Talk show: "Last Week Tonight with John Oliver"

Program rozrywkowy: "Saturday Night Live"

Program specjalny na żywo: "Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better 2020" - WYGRANA

Program specjalny: "Hamilton"

Najlepszy aktor w serialu komediowym: Jason Sudeikis "Ted Lasso"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym: Jean Smart "Hacks"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym: Josh O'Connor "The Crown"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym: Olivia Colman "The Crown"

Reklama

Najlepszy aktor w miniserialu: Ewan McGregor "Halston"

Najlepsza aktorka w miniserialu: Kate Winslet "Mare of Easttown"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Brett Goldstein "Ted Lasso"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Hannah Waddingham "Ted Lasso"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: Tobias Menzies "The Crown"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym: Gillian Anderson "The Crown"

Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu: Evan Peters "Mare of Easttown"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu: Julianne Nicholson "Mare of Easttown"