Ogłoszono nominacje do nagród przemysłu telewizyjnego Emmy. Najwięcej otrzymały seriale "The Crown" oraz "The Mandalorian" - każdy z nich został nominowany w 24 kategoriach. Faworytem jest też serial wytwórni Marvel Studios "WandaVision" z 23 nominacjami.

Nominacje do nagród Emmy ogłosili aktor Ron Cephas Jones (znany z "Tacy jesteśmy"), jego córka aktorka Jamine Cephas Jones (znana z "Zaślepionych") oraz producent filmowy Frank Scherma. Uroczystość przyznania nagród odbędzie się 19 września, a poprowadzi ją aktor i komik Cedric the Entertainer. Reklama Gala będzie transmitowana na żywo na kanale CBS; publiczność obecna na uroczystości będzie ze względu na pandemię ograniczona do osób nominowanych do nagród i gości. Agencja AP zauważa, że w przez ponad rok pandemii i związanych z nią ograniczeń sanitarnych Amerykanie, zmuszeni do pozostawania w domach, w znacznie większym stopniu zdani byli na oglądanie programów telewizyjnych i dostępnych online seriali. Zróżnicowane nominacje Jury uhonorowało tym razem bardzo zróżnicowaną grupę aktorów i twórców, a Mj Rodriguez z serialu "Pose" o społeczności LGBTQ w latach 80., została pierwszą w historii transpłciową kobietą nominowaną w kategorii aktorki pierwszoplanowej. Serial Netflixa "The Crown", poświęcony życiu brytyjskiej królowej Elżbiety II, po raz czwarty został nominowany w kategorii najlepszego serialu dramatycznego i ocenia się, że to właśnie dzięki niemu serwis streamingowy ma szansę zdobyć tę nagrodę. W czwartym sezonie ukazane są losy Wielkiej Brytanii w latach 80. oraz małżeństwo księżnej Diany (granej przez Emmę Corrin) oraz księcia Walii Karola (granego przez Josha O'Connora). Corrin, O'Connor i Olivia Colman grająca królową zostali nominowani w kategorii ról pierwszoplanowych. Jury doceniło także Gillian Anderson w drugoplanowej roli brytyjskiej premier Margaret Thatcher. Nominacje za najlepszy serial dramatyczny przyznano produkcjom: "The Boys", "Bridgertonowie", "The Crown", "Opowieść podręcznej", "Tacy jesteśmy", "Kraina Lovecrafta", "Pose", "The Mandalorian". Nagrody Emmy: "Sukcesja" najlepszym serialem dramatycznym Zobacz również W kategorii najlepszego serialu komediowego nominacje przyznano: "Czarno to widzę", "Cobra Kai", "Emily w Paryżu", "Stewardessa", "Hacks", "The Kominsky Method", "PEN15" i "Ted Lasso". Nominowane najlepsze miniseriale to: "Gambit królowej", "Mogę cię zniszczyć", "Mare z Easttown", "Kolej podziemna" i "WandaVision". Za najlepsze role kobiece w serialach komediowych nominowano: Aidy Bryant ("Shrill"), Jean Smart ("Hacks"), Kaley Cuoco ("Stewardessa"), Tracee Ellis Ross ("Czarno to widzę") oraz Allison Janney ("Mamuśka"). Nominacje dla najlepszego aktora w serialu komediowym otrzymali: Anthony Anderson ("Czarno to widzę"), Michael Douglas ("The Kominsky Method"), William H. Macy ("Shameless - Niepokorni"), Jason Sudeikis ("Ted Lasso") oraz Kenan Thompson ("Kenan"). W kategorii najlepszej aktorki w serialu dramatycznym nominacje przyznano: Emmie Corrin za "The Crown", Elizabeth Moss za "Opowieść podręcznej", Uzo Adubie za "Terapię", Olivii Colman za "The Crown", Mj Rodriguez za "Pose" oraz Jurnee Smollett za "Krainę Lovecrafta". Do nagrody dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym nominowano: Sterlinga Kelby'ego Browna ("Tacy jesteśmy"), Jonathana Majorsa ("Kraina Lovecrafta"), Josh O'Connor ("The Crown"), Rege-Jeana Page'a ("Bridgertonowie"), Billy'ego Portera za "Pose" oraz Matthew Rhysa ("Perry Mason"). Reklama O nagrodę w kategorii najlepszego aktora w miniserialu powalczą: Paul Bettany ("WandaVision"), Hugh Grant ("Od Nowa"), Ewan McGregor ("Halston"), Lin-Manuel Miranda ("Hamilton") oraz Leslie Odom Jr. ("Hamilton"). Do Emmy za najlepszą rolę kobiecą w miniserialu nominowano: Michaelę Coel ("Mogę cię zniszczyć"), Cynthię Erivo ("Genius: Aretha"), Elizabeth Olsen ("WandaVision"), Annę Taylor-Joy ("Gambit królowej") oraz Kate Winslet ("Mare z Easttown").