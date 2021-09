Kręcimy serial komediowy o polskim Kościele. Nie śmiejemy się z wiary czy religii. Śmiejemy się z tych rozpasanych biskupów, którzy zatracili się w chciwości i pazerności. Szydzimy z ich hipokryzji i chęci sprawowania władzy nad Polakami. Inspiracją byli dla nas prawdziwi hierarchowie. Rzecz dzieje się w środowisku katolickiej telewizji "Wytrwamy", którą kieruje Ojciec Przewodnik - powiedział w rozmowie z Teleshow Krzysztof Skiba.

Ekler

Skiba mówił także, że w serialu "Ekler" pojawi się postać jednego z hierarchów, który przeszedł już na emeryturę, a znany jest z hodowania danieli.

Ten biskup miał pseudonim Flaszka. Mówił, że czysta wódka nie plami sutanny ani munduru. Miał służbę i lubił, żeby klerycy przygrywali mu na akordeonie. Ja akurat gram jego nadwornego rapera.

Żyjemy w zakłamanym świecie, w którym osoby wzywające nas do moralnego zachowania same tych zasad nie przestrzegają. Rozdźwięk między tym, co głoszą, a tym, jak żyją, jest ogromny. Kościół stał się w dużej mierze projektem biznesowym do wyciągania pieniędzy od ludzi, gdzie rozdaje się nawet relikwie po Janie Pawle II: krew w ampułkach, włosy, ząb czy fragment szaty - dodał Skiba.