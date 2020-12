Rok po tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się w okolicach Opola, opinia publiczna wyczekuje na zakończenie procesu w sprawie zamordowanych kobiet. Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr), główny podejrzany, nie przyznaje się do winy. Dla jednych to przerażający morderca, dla innych ofiara systemu. Komisarz Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska), która doprowadziła do ujęcia sprawcy, zeznaje przeciwko niemu w sądzie. Czy zebrane dowody i zeznania świadków wystarczą by go skazać?

Drugi sezon serialu odsłoni przed widzami dramatyczne wydarzenia z przeszłości Piotra. W jego życiu pojawi się tajemnicza Lila (Anna Ilczuk), z którą Wolnickiego łączy mroczne doświadczenie z okresu młodości. Powrót Lilli po latach okaże się dla Piotra szansą na konfrontację z prawdą o sobie.

Siedmioodcinkowa produkcja zadebiutuje w Playerze w przyszłym roku. W obsadzie serialu znaleźli się ponownie Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska, Bartosz Gelner, Anna Cieślak, Emma Giegżno, Michał Kaleta, Patrycja Soliman, Monika Niemczyk, Mirosław Zbrojewicz. W drugim sezonie dołączą do nich Anna Ilczuk, Karolina Gorczyca, Dominika Ostałowska, Agnieszka Wosińska, Kinga Jasik, Sandra Drzymalska, Krzysztof Zarzecki, Wiktor Piechowski i Paulina Krzyżańska.

Producentem serialu z ramienia TVN jest Adrianna Przetacka, producentem wykonawczym Michał Kwieciński i Akson Studio, reżyserem Sławomir Fabicki, autorem zdjęć Mikołaj Łebkowski. Scenariusz pod nadzorem Katarzyny Śliwińskiej-Kłosowicz (TVN) i Anny Gronowskiej (Akson) napisali: Michał Godzic, Karolina Szymczyk-Majchrzak i Paulina Murawska. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumy – Paweł Grabarczyk oraz Wanda Kowalska. Kierownikiem produkcji jest Magdalena Badura.

Wszystkie odcinki pierwszego sezonu „Szadzi” można oglądać w serwisie Player.