Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc pojawił się prawdopodobnie pod koniec minionego roku w chińskim mieście Wuhan. We wtorek rano władze Chin poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła w Chinach do 106, a zarażonych nim są już tam ponad 4 tysiące osób. Wirus dotarł także do Europy. Przypadki zachorowań potwierdzono już we Francji i Niemczech.

W obliczu chińskiego koronawirusa, niezwykle aktualna wydaje się najnowsza premiera Netfliksa. Mini serial dokumentalny "Pandemia" opowiada bowiem o ludziach, którzy w różnych krajach świata zapobiegają epidemią, lub walczą z tymi, które już wybuchły. Seria składa się z 6 odcinków, w których przedstawione są między innymi epidemia grypy i odry w Stanach Zjednoczonych, epidemia ptasiej grypy w Indiach czy Eboli w Afryce.

Co ciekawe, w "Pandemii" pojawiają się wypowiedzi naukowców, którzy przewidują iż niebawem jakaś epidemia z pewnością rozpocznie się w Chinach.

Oto zwiastun "Pandemii":

Serial "Pandemia" jest już dostępny na platformie Netflix.