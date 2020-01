Akcja najnowszego serialu HBO "Avenue 5" toczy się w niedalekiej przyszłości. Podróże po Układzie Słonecznym nie są już pomysłem rodem z literatury science-fiction, ale prężnie rozwijającą się, wycenianą na setki miliardów dolarów, gałęzią turystyki.

W roli głównej w produkcji występuje Hugh Laurie jako Ryan Clark - pewny siebie i czarujący kapitan luksusowego kosmicznego wycieczkowca Avenue 5, którego pasażerowie mają do swojej dyspozycji wykwintną restaurację, taras widokowy i lekcje jogi. W pierwszym odcinku turystyczny prom kosmiczny Avenue 5 wyrusza w trwającą osiem tygodni podróż dookoła Saturna i wszystko wydaje się być dopięte na ostatni guzik. Kiedy jednak na pokładzie niespodziewanie dochodzi do awarii, Ryan i jego załoga muszą uspokajać niezadowolonych pasażerów i znaleźć sposób, żeby poradzić sobie z nieoczekiwanym rozwojem wydarzeń na statku, do czego powinni być, ale nie są, przygotowani.

Obok Hugh Lauriego (zdobywcy Złotego Globu za główną rolę w serialu Dr House) w serialu występują: Josh Gad (Morderstwo w Orient Expressie) jako miliarder Herman Judd, czyli człowiek, który firmuje swoją twarzą i nazwiskiem spółkę Avenue 5, Zach Woods (serial HBO Dolina Krzemowa) jako Matt Spencer - szef działu obsługi klienta, Rebecca Front (Poldark, zdobywczyni nagrody BAFTA za rolę w serialu The Thick of It) jako obdarzona silną wolą pasażerka Karen Kelly, Suzy Nakamura (Dr. Ken) jako Iris Kimura, prawa ręka Judda, Lenora Crichlow (Być człowiekiem) jako inżynierka Billie McEvoy, Nikki Amuka-Bird (serial CINEMAX Zamęt) jako Rav Mulcair - szefowa centrum kontroli misji oraz Ethan Phillips (Co jest grane, Davis?) jako Spike Martin, entuzjasta aeronautyki i były astronauta.

Pomysłodawcą serialu jest Armando Iannucci, który wraz Simonem Blackwellem i Tony’m Rochem jest autorem scenariusza. Wszyscy trzej pełnili także obowiązki producentów wykonawczych. Pozostałymi producentami wykonawczymi serialu "Avenue 5" są Kevin Loader oraz Will Smith, obowiązki producenta współwykonawczego pełnił Peter Fellows. Producentem jest także Steve Clark-Hall.

Armando Iannucci jest autorem scenariusza, reżyserem i producentem wielu głośnych telewizyjnych i radiowych produkcji komediowych. Stworzony przez niego serial komediowy HBO Figurantka zdobył liczne nagrody, w tym trzy statuetki Emmy dla najlepszej produkcji komediowej. W 2017 roku Armando Iannucci wydał książkę o muzyce klasycznej Hear Me Out oraz napisał scenariusz i wyreżyserował czarną komedię Śmierć Stalina, która była nominowana w dwóch kategoriach do nagrody BAFTA i zdobyła Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszej komedii.

Premiera serialu HBO Avenue 5 odbędzie się w HBO i HBO GO 20 stycznia. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dodany zostanie nad ranem. Na antenie HBO emisja zaplanowana została tego samego dnia o godzinie 21.10. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.