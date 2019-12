Bohaterów serialu "Foodie Love" łączy ze sobą aplikacja mobilna, która kojarzy w pary miłośników jedzenia. Za jej sprawą dwoje trzydziestokilkulatków, mimo towarzyszących im wątpliwości wynikających z doświadczeń w ich poprzednich związkach, postanawia poznać się lepiej. W ciągu kilku randek będą musieli sprawdzić, czy zachwyt, jaki wzbudza w obojgu japoński owoc yuzu lub wspólna niechęć do kulinarnej pretensjonalności są wystarczające, aby stać się filarem długoterminowej relacji.

W role głównych bohaterów wcielają się Laia Costa – aktorka nominowana w 2017 roku do nagrody BAFTA w kategorii „wschodząca gwiazda”, wyróżniona także nagrodą Gaudiego za rolę w wielokrotnie nagradzanym filmie "Victoria", oraz argentyński aktor i reżyser Guillermo Pfening – wyróżniony nagrodą dla najlepszego aktora na festiwalu filmowym Tribeca za rolę w filmie fabularnym Nikt nie patrzy. Costa zagra inteligentną redaktorkę książek, która z dużym dystansem i podejrzliwością podchodzi do tematu związków, natomiast Pfening jej partnera – odnoszącego sukcesy matematyka, mężczyznę kulturalnego, ale czasem trochę naiwnego.

Za scenariusz i reżyserię serialu "Foodie Love" odpowiada siedmiokrotna zwyciężczyni nagrody Goi - Isabel Coixet, dla której jest to debiut telewizyjny. Serial został wyprodukowany dla HBO Europe przez spółkę Miss Wasabi Films. Obowiązki producentów wykonawczych w imieniu HBO Europe pełnili Miguel Salvat, Steve Matthews i Antony Root.

Zdjęcia do produkcji zrealizowane zostały w Hiszpanii, Włoszech, Francji oraz Japonii.

Premiera serialu HBO Europe "Foodie Love" odbędzie się 25 grudnia w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodany zostanie cały sezon serialu. Na antenie HBO3 emisja pierwszych dwóch odcinków zaplanowana została na 3 stycznia - na godz. 21.00 oraz 21.30. Emisje kolejnych odcinków (po dwa) odbywać się co tydzień, w piątek o godz. 21.00. Serial liczy osiem odcinków.