Na granicy w Bieszczadach nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze.

Trzeci sezon jest kroniką powrotów i opowiada o przekraczaniu granic. Rebrow, Dobosz i reszta bohaterów dojrzewają, zmieniają się, weryfikują dawne prawdy i przekonania. Testujemy ich granice, sprawdzamy, komu z nich uda się pozostać wiernym swoim ideałom, a kto po drodze będzie musiał nagiąć i złamać zasady – mówi Bogumił Lipski, producent serialu z ramienia HBO.

Akcja trzeciego sezonu "Watahy" zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów próbujących uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow (Leszek Lichota), podążając ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski (Andrzej Zieliński) rozpoczyna śledztwo, Rebrow zwraca się po pomoc do Dobosz (Aleksandra Popławska), podejrzewając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.

Nikt nie jest tu czarno-biały. Ten serial wyraźnie pokazuje, że ktoś, kto kiedyś był dobry, może stanąć po stronie zła. I odwrotnie – nawet największy czarny charakter może mieć w sobie pierwiastek dobra. Dobosz także popełniła przestępstwo i musi radzić sobie z konsekwencjami. Mierzy się z Tatianą Barkovą, główną antagonistką serii graną przez Evgenię Akhremenko, ale trudno stwierdzić, by podział na dobro i zło przebiegał w ich przypadku bardzo jednoznacznie. Każda z nich musiała przekroczyć swoją wewnętrzną granicę – mówi Aleksandra Popławska.

Rebrow ponownie mierzy się z trudnymi wyborami. Mimo że wrócił do pracy w straży, przeszłość nie daje mu o sobie zapomnieć. Nie każdy jest zachwycony jego powrotem. Wiele osób patrzy na niego jak na podejrzanego, działającego na granicy prawa. Na horyzoncie pojawia się nieznana postać – nowa szefowa ukraińskich przemytników – Tatiana Barkova (Evgeniya Akhremenko).

Rebrow wraca do straży granicznej, ale nie jest już tym samym człowiekiem, którym był na początku serialu. Stał się zamknięty, nieufny. Życie nauczyło go, że nawet najbliżsi ludzie mogą go zdradzić. Na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów stracił wielu przyjaciół. Wataha, do której wraca, nie jest tą samą, którą znał dawniej. Stał się więc samotnym wilkiem. Nie czuje się dobrze wśród ludzi i ma trudności w nawiązywaniu kontaktów. Boi się, że jeśli wtajemniczy innych w swoje sprawy, narazi ich na niebezpieczeństwo. Prowadzi więc swoje śledztwo samotnie, a jego otoczenie staje się wobec niego coraz bardziej podejrzliwe – mówi Leszek Lichota.

W tym sezonie „Wataha” ma twarz kobiety. Główną antagonistką serii jest szefowa ukraińskiej mafii Tatiana Barkova, kreowana przez Evgeniyę Akhremenko, absolutne aktorskie odkrycie tego sezonu. Znalazła się również przestrzeń na rozbudowanie postaci Igi Dobosz granej przez Aleksandrę Popławską czy Agi Małek, w którą wciela się Dagmara Bąk – mówi reżyserka, Olga Chajdas.

W trzecim sezonie Watahy występują Leszek Lichota, Aleksandra Popławska, Andrzej Zieliński, Jacek Lenartowicz, Dagmara Bąk, Anna Donchenko, Jarosław Boberek, Maciej Mikołajczyk, Mariusz Saniternik, Andrzej Konopka, Bartek Kotschedoff i Piotr Żurawski.

W tym sezonie dołączyli do nich Borys Szyc i rosyjska aktorka Evgeniya Akhremenko, a także Olga Bołądź, Maria Maj, Filip Gurłacz, Agnieszka Suchora oraz Michał Kaleta.

Za scenariusz trzeciego sezonu "Watahy" odpowiadają Piotr Szymanek (head writer), Katarzyna Tybinka oraz Marta Szymanek. Autorami koncepcji serialu są Wiktor Piątkowski, Kamil Chomiuk, Krzysztof Maćkowski. Serial reżyserują Olga Chajdas i Kasia Adamik. Autorami zdjęć do serialu są Tomasz Augustynek i Tomasz Naumiuk.

Producentami ze strony HBO Polska są Bogumił Lipski i Izabela Łopuch (executive producer). Producentem HBO Europe jest Johnathan Young. Producentem liniowym jest Grzegorz Olkowski. Producentem nadzorującym ze strony ATM GRUPA jest Andrzej Muszyński.

Zdjęcia do produkcji były realizowane od lutego do czerwca tego roku w Polsce i na Ukrainie.

Oba dotychczasowe sezony Watahy można oglądać w HBO GO. Premiera trzeciego sezonu Watahy odbędzie się 6 grudnia w HBO i HBO GO.