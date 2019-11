"The Eddy" to serial muzyczny, którego akcja rozgrywa się we współczesnym, wielokulturowym Paryżu, a fabuła rozwija się wokół klubu, jego właścicieli, grającej w nim kapeli i chaotycznego miasta, które ich wszystkich otacza.

Ośmioodcinkowy serial nagrywany we Francji to dzieło Endeavor Content. Dostępny będzie na całym świecie wyłącznie dla użytkowników Netflix.

Reżyserami serialu są: dwukrotnie nagrodzony Oscarem Damien Chazelle (La la land), zwyciężczyni Złotej Kamery w Cannes Houda Benyamina (W pogoni za marzeniami), Laila Marrakchi (Marock), zwycięzca Emmy Alan Poul (Opowieści z San Francisco, Grace i Frankie). Wśród twórców znajdują się również zdobywca nagrody BAFTA, scenarzysta Jack Thorne (Cudowny chłopak) oraz sześciokrotny laureat Grammy Glen Ballard (Bad Michaela Jacksona i Jagged Little Pill Alanis Morissette), który jest autorem wszystkich utworów wykonywanych przez serialowy zespół.

Producentami wykonawczymi są Damien Chazelle, Jack Thorne, Glen Ballard, Alan Poul, Jimmy Desmarais oraz Olivier Bibas. Współproducentem wykonawczym jest także André Holland.

Dialogi w serialu prowadzone są w 3 językach - po francusku, angielsku i arabsku

Na zdjęciach widać pochłoniętego pracą reżysera Chazelle'a, a także odtwórców głównych ról - Andre Hollanda (Wysokie loty, Moonlight) wcielającego się w postać ELLIOTA UDO, Amandlę Stenberg (Nienawiść, którą dajesz) grającą JULIE, Joannę Kulig (Zimna wojna, Ida) w roli MAI, Tahara Rahima (Prorok, The Looming Tower) wcielającego się w FARIDA i Leilę Bekhti (Zakochany Paryż) jako AMIRĘ. Obecni są również członkowie zespołu The Eddy - na pianinie RANDY (Randy Kerber), KATARINA na bębnach (Lada Obradovic), JUDE na basie (Damian Nueva Cortes), JOWEE na saksofonie (Jowee Omicil) i na trąbce LUDO (Ludovic Louis).

The Eddy / Netflix / Lou Faulon

The Eddy / Netflix / Roger Do Minh