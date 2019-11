Głównym bohaterem jest Tomasz Skowroński (w tej roli Adam Woronowicz), wybitny genetyk z Instytutu Badań Kryminalistycznych obsesyjnie szukający prawdy. Po śmierci żony związał się z tajemniczą Izą Berger (Karolina Gruszka, po raz pierwszy w serialu stacji TVN). Jednak to nie kobieta, a praca pochłania go całkowicie, a relacja z dorastającym synem Piotrem (Maciej Musiałowski) jest pełna napięcia. Chłopak nie pogodził się ze śmiercią matki i nie akceptuje nieobecnego, zasadniczego ojca. Konflikt eskaluje, kiedy Piotr wdaje się w zakazany romans z partnerką ojca. Co i dlaczego połączy tych dwoje? Prawdziwa miłość, erotyczna fascynacja, czy może nie dająca o sobie zapomnieć przeszłość?

Trójkąt miłosny nieuchronnie prowadzi bohaterów do tragedii. Namiętność, która nigdy nie powinna się zdarzyć niszczy ich dotychczasowy świat. Czy w obliczu zbrodni więzy krwi okażą się siłą, która może ocalić?

W serialu "Kod genetyczny" opowiadamy o świecie męskich, rzadko wyrażanych emocji. To historia burzliwej relacji ojca i syna. W centrum wydarzeń pojawi się fascynująca kobieta, która wyzwoli w tych bohaterach ukryte pragnienia. Szokujący układ między nimi buduje dramaturgię historii, którą widz będzie powoli odkrywał w retrospekcjach. - powiedziała Adrianna Przetacka, producentka serialu.

W serialu główne role zagrają Karolina Gruszka, Adam Woronowicz, Maciej Musiałowski oraz Julia Kijowska, Katarzyna Herman, Michał Żurawski, Krzysztof Pieczyński i Joachim Lamża. Reżyserem „Kodu genetycznego” jest Adrian Panek.

Serial "Kod genetyczny" jest kolejnym autorskim projektem stacji TVN, od początku rozwijanym przez Zespół Produkcji Fabularnej, który nadzoruje Marta Grela-Gorostiza. Główną scenarzystką serialu jest Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, a poszczególne odcinki scenariuszy napisały Ewa Popiołek i Monika Trzósło. Autorem zdjęć do serialu jest Tomasz Augustynek, za scenografię odpowiada Maciej Fajst, za kostiumy Katarzyna Baran, za charakteryzację Jolanta Madejska. Kompozytorem muzyki do serialu jest Antoni Komasa – Łazarkiewicz. Zdjęcia do produkcji rozpoczęły się w listopadzie i realizowane są Warszawie.