Eve Fletcher (Kathryn Hahn), samotna matka po czterdziestce, jest dyrektorem ośrodka dla seniorów. Kobieta pewnego dnia odwozi swojego jedynego syna na kampus akademicki, po czym wraca do pustego domu. W tym czasie jej syn Brendan (Jackson White), lubiany przez wszystkich, choć czasem bezmyślny, nawiązuje nowe znajomości. Brendan szybko uświadamia sobie, że życie na uczelni wśród wyrobionych towarzysko i świadomych politycznie studentów będzie dla niego dużo bardziej skomplikowane, niż się wcześniej spodziewał. Matka i syn zaczynają cieszyć się nową wolnością, co jednak nie zawsze daje im szczęście. Staje się to dla twórców pretekstem, by poruszyć takie tematy, jak rodzicielstwo, seksualność, miłość i tożsamość w czasach, w których ramy i definicja seksualności oraz tożsamości płciowej szybko się zmieniają.

W tytułowej roli pani Fletcher występuje Kathryn Hahn nominowana do nagrody Emmy za rolę w serialu "Transparent". Obok niej w serialu występują: Jackson White, Owen Teague, Katie Kershaw, Domenick Lombardozzi, Cameron Boyce, Jen Richards i Casey Wilson.

Pomysłodawcą serialu HBO "Pani Fletcher" jest Tom Perrotta, który pełnił także obowiązki producenta wykonawczego i scenarzysty. Produkcja jest adaptacją jego bestsellerowej powieści o tym samym tytule. Producentem wykonawczym serialu jest również Helen Estabrook. Pierwszy odcinek wyreżyserowała Nicole Holofcener.

Pierwszy odcinek nowego serialu HBO Pani Fletcher (Mrs. Fletcher) od rana jest już dostępny w HBO GO. Premiera na antenie HBO zaplanowana została na dzisiejszy wieczór, tj. 28 października na godzinę 21.10. Premiery kolejny odcinków odbywać się będą co tydzień w poniedziałki. Miniserial będzie liczyć 7 odcinków.