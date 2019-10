SERIALE

"Atypowy" - 3. sezon

Sam rozpoczyna studia, a tym samym wkracza na ścieżkę pełną nowych wyzwań. Czy uda mu się nawiązać nowe znajomości i nauczyć się zarządzać swoim czasem?

Premiera 1 listopada

Atypowy 3 / Netflix / Beth DubberNetflix

"Porady różowej brygady: Wycieczka do Japonii"

Różowa Brygada jedzie do Japonii, gdzie zachwyca się bogatą kuchnią i kulturą oraz spotyka się z czwórką mężczyzn i kobiet, którym przyda się bardziej o siebie zadbać.

Premiera 1 listopada

"The end of the f**ing world" - sezon 2.

Minęły dwa lata, odkąd James i Alyssa wyruszyli w koszmarną podróż. Teraz na wolność wychodzi spragniona zemsty kobieta, która ma obsesję na punkcie ofiary nastolatków.

Premiera 5 listopada

"The Crown" - sezon 3.

Nastały lata 60. Anglia zmaga się z kryzysem gospodarczym oraz rosnącym w siłę ruchem nacjonalistycznym, a rodzina królewska traci autorytet.

Premiera 17 listopada

"Nailed it! Holiday" - sezon 2.

Oto „Nailed It!” w świątecznej wersji — z brakującymi składnikami, niemożliwymi do realizacji zadaniami i deserami, które nie wyglądają ani trochę apetycznie.

Premiera 22 listopada

FILMY - oryginalne tytuły Netfliksa

"Drive"

Okryty złą sławą złodziej próbuje dokonać wielkiego skoku z pomocą uczestniczki ulicznych wyścigów. Para używa zawiłych podstępów, by zwieść skorumpowane władze. Premiera 1 listopada

"Król"

Anglia, XV w. Książę Hal niespodziewanie obejmuje tron. Choć jeszcze wczoraj prowadził życie królewicza, dzisiaj musi odnaleźć się w roli władcy i walczyć z chaosem. Premiera 1 listopada

"W śnieżną noc"

W Wigilię nad małe miasteczko nadciąga burza śnieżna, która wywraca do góry nogami przyjaźnie, życie uczuciowe oraz przyszłość grupki licealistów. Premiera już 8 listopada

"Klaus"

Jeden z twórców filmu „Jak ukraść Księżyc” przedstawia animowaną opowieść świąteczną, w której listonosz zaprzyjaźnia się z tajemniczym konstruktorem zabawek. Premiera już 15 listopada

"Świąteczny rycerz"

Średniowieczny rycerz w magiczny sposób przenosi się do współczesności i zakochuje w nauczycielce, która przestała wierzyć w miłość. Premiera już 21 listopada

"Irlandczyk"

Martin Scorsese przyjmuje perspektywę mafijnego cyngla i prezentuje epicką opowieść o gangsterach powojennej Ameryki. Na ekranie Robert De Niro, Al Pacino i Joe Pesci. Premiera już 27 listopada

Al Pacino i Robert De Niro w filmie Martina Scorsese "Irlandczyk" / Materiały prasowe

W listopadzie na platformie Netflix pojawi się także kilka polskich filmów. Będą to: "Mowa ptaków", "Zimna wojna", "Żyć nie umierać", "Piąta pora roku".