Serial "Chyłka-Zaginięcie" zyskał grono wiernych wielbicieli. Pierwszy sezon, który zadebiutował na platformie w grudniu ubiegłego roku, okazał się ogromnym sukcesem. Historia Joanny Chyłki i towarzyszącego jej aplikanta Oryńskiego była najchętniej oglądaną produkcją oryginalną w historii serwisu. Druga seria oparta jest na pierwszym tomie cyklu autorstwa Remigiusza Mroza. Premiera serialu została zaplanowana na 15 listopada. Pierwszy, z sześciu nowych odcinków, dostępny będzie w serwisie player bezpłatnie, drugi zostanie udostępniony tego samego dnia, w płatnym pakiecie. Kolejne będą pojawiać się w tygodniowych odstępach, w ramach płatnej oferty.

"Chyłka – Kasacja" skupi się na sprawie Piotra Langera Juniora (Jakub Gierszał), który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo. Jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen, żąda by sprawą zajęła się Joanna Chyłka (Magdalena Cielecka). Czy Langer zdoła nakłonić właścicieli kancelarii do powierzenia sprawy Chyłce, mimo że ta złamała tajemnicę adwokacką? Jedno jest pewne – Chyłka ponownie stanie do walki!

Chyłka 2 / fot. Agnieszka Jurek / TVN

W drugim sezonie nie zabraknie intrygującej zagadki, której rozwiązanie dostarczy widzom wielu emocji. Tym razem jednak w sprawę zostaną uwikłani bliscy pani mecenas. W trakcie trwania śledztwa pojawi się również postać policjanta Szczerbińskiego (Ireneusz Czop). Jego relacje z Chyłką będą kłopotliwe szczególnie dla Zordona (Filip Pławiak).

W obsadzie drugiego sezonu znalazła się plejada polskich gwiazd: Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Jacek Koman, Szymon Bobrowski, Piotr Żurawski, Olga Bołądź, Jerzy Schejbal, Artur Żmijewski, Jakub Gierszał, Ireneusz Czop, Tomasz Schuchardt, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Bosak.

Producentem z ramienia TVN jest Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym – Violetta Furmaniuk-Zaorska i Aktiv Media. Za scenariusz odpowiadają Justyna Stefaniak oraz Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorem zdjęć jest Mateusz Wichłacz, scenografię przygotowuje Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle. Kierownikiem produkcji jest Agnieszka Knysak-Sandecka.

Drugi sezon serialu "Chyłka" będzie można oglądać w player.pl już od 15 listopada. Pierwszy odcinek zostanie udostępniony bezpłatnie, drugi tego samego dnia w ramach płatnej oferty.