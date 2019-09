Minął rok od poprzednich wydarzeń – Olga ma status pisarskiej gwiazdy. Mieszka razem z Ewą – próbują stworzyć normalną rodzinę. Mają nowy dom i psa o imieniu Budy. Olga zostaje powołana na świadka w procesie „Bestii”. Tak media ochrzciły Dariusza Tyńca oskarżonego o brutalne zabójstwo młodej dziewczyny. Podejrzany zgwałcił, udusił swoją ofiarę, po czym wykłuł jej oczy. Identyczny modus operendi stosował morderca wykreowany przez Olgę w jej debiutanckiej powieści „Bestia”. Mało kto jednak wie, że dla autorki nie była to tylko fikcja literacka… Obrony Tyńca podejmuje się mecenas Warski, znany i ceniony w środowisku prawniczym. Kiedyś pomógł Oldze oczyścić dobre imię po tym, jak została oskarżona o nieumyślne zabicie męża. Teraz sam zwraca się do niej o pomoc w kontrowersyjnej sprawie. W dniu procesu są urodziny Ewy, o których Olga zapomina. Na szczęście jest ktoś, komu nie uciekła ważna data z głowy – Czarny. Tymczasem nastolatka świętuje z Kamilem oraz przyjaciółką Zosią. Radosny nastrój błyskawicznie mija, kiedy Ewa dostaje kolejną tajemniczą wiadomość. Tym razem to MMS…Do aresztu, w którym przebywa Czarny, trafia Dariusz Tyniec. Olga prosi, żeby przyjaciel zbadał jego sprawę. Sama dostaje od mecenasa Warskiego namiar na kumpla oskarżonego, który miał dać Tyńcowi alibi. Pisarka postanawia się z nim skonfrontować. Jaki będzie finał tego spotkania? Tymczasem każdy krok pisarki czujnie obserwuje komisarz Marczuk – dawna partnerka Czarnego. Pewnego dnia pod domem Olgi pojawia się tajemnicza kobieta. Mówi, że zna jej matkę, ale w zamian za informacje, chce sporej sumy pieniędzy. Pisarka odprawia ja z kwitkiem, jednak jej podopieczna bierze od kobiety numer. Później, wbrew opiekunce, umawia się z nią na rozmowę. Co zastanie Ewę i Kamila na miejscu?

Primera 2. sezonu "Pułapki" już 3 września o 21.30 na antenie TVN