Padł pierwszy klaps na planie drugiego sezonu "Pułapki". Finał poprzedniej serii rozwiązał zagadkę pochodzenia Ewy (Marianna Kowalewska), ale pozostawił widzów z intrygującymi pytaniami: Czy Olga Sawicka (Agata Kulesza) w końcu zostawi śmierć męża za sobą? Co dalej z komisarzem „Czarnym” (Leszek Lichota)? Kto nadal zagraża życiu Ewy? Odpowiedzi przyniosą premierowe odcinki "Pułapki".

Drugi sezon to przede wszystkim nowa intryga kryminalna, która obudzi uśpione demony przeszłości. Względnie poukładane życie Olgi runie jak domek z kart, kiedy na wokandę sądową trafi sprawa morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżony stosuje model działania taki sam, jak bohater debiutanckiej powieści Sawickiej „Bestia”. Popularna autorka zostanie uwikłana w kolejne śledztwo. I postanowi wziąć sprawy w swoje ręce – gotowa na wszystko, rozpocznie własne dochodzenie. Podczas odkrywania poszczególnych elementów zagadki, Olga stanie twarzą w twarz ze swoją przeszłością i zmierzy się z odpowiedziami na pytania, od których uciekała przez całe życie. A te sprowadzą na nią i jej najbliższych śmiertelne niebezpieczeństwo… Czy pisarce wystarczy sił i determinacji, żeby wydostać się z kolejnej „pułapki”?

Drugi sezon "Pułapki" to nowa kryminalna historia, pełna mrocznych zwrotów akcji i emocjonujących zawirowań. Wracamy do głównych bohaterów – w tych rolach znakomici Agata Kulesza, Marianna Kowalewska oraz Leszek Lichota. Ich postaci zostaną wplątane w nową pułapkę i rozpoczną grę o przeżycie. Co będą musieli poświęcić by uratować swoich najbliższych? Czy w obliczu niebezpieczeństwa przekroczą granicę między dobrem a złem? To będzie nowa intrygująca podróż i już teraz zapraszam widzów by towarzyszyli naszym bohaterom w tej drodze – mówi producentka serialu Katarzyna Czarnecka.

"Pułapka" to autorski pomysł TVN, serial zadebiutował na antenie stacji ubiegłej jesieni. Scenariusz nowych odcinków ponownie jest efektem pracy zespołu scenarzystów – Karoliny Frankowskiej i Michała Godzica. Operatorem zdjęć pozostaje Marian Prokop („Belfer”). Zmiana nastąpiła natomiast na stanowisku reżysera. Miejsce Łukasza Palkowskiego zajął Adrian Panek (laureat Nagrody dla Najlepszego Reżysera na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni 2018 za „Wilkołaka’), który zadba o mroczny, kryminalny klimat serialu. Producentami z ramienia TVN są Katarzyna Czarnecka oraz Tomasz Karpiński.

Prace na planie potrwają od połowy maja do końca lipca. Serial trafi na antenę TVN we wrześniu. W tym samym czasie znajdzie się on także w ofercie serwisu player.pl, który tradycyjnie już zaoferuje dla swoich abonentów prapremierę odcinków.