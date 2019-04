"Żmijowisko" to oryginalna produkcja Canal+ na podstawie popularnej książki Wojciecha Chmielarza. To opowieść o rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej ludzkie wyobrażenia. O tym, ile człowiek jest w stanie zrobić dla swoich dzieci i jak wiele może to kosztować. To współczesny konflikt pokoleń z tragedią w tle.

Reżyserem wszystkich odcinków jest Łukasz Palkowski (reżyser pierwszego sezonu „Belfra”, który pobił rekordy oglądalności CANAL+). Scenariusz napisali wspólnie Dana Łukasińska oraz autor powieści, Wojciech Chmielarz. Za zdjęcia odpowiada Michał Sobociński, zaś scenografem jest Radosław Zielonka. Kostiumy będą dziełem Agnieszki Werner, zaś charakteryzacja - Iwony Kajszczak. Kierownikiem produkcji jest Marzena Bober. Producentem wykonawczym „Żmijowiska” na zlecenie CANAL+ jest Aurum Film - Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham.

plan serialu "Żmijowisko" / Canal+

Serial opowiada historię grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów, którzy wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska "Żmijowisko". Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili. Rozpoczynają się zakrojone na wielką skalę poszukiwania, jednak dziewczyny nie udaje się odnaleźć. Rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii, aby wznowić poszukiwania. W trakcie jego prywatnego dochodzenia pojawiają się zaskakujące tropy i nowi podejrzani. Sprawa coraz bardziej się gmatwa i pojawia się w niej coraz więcej wątków. Tym bardziej, że w tle poszukiwań nastolatki jest historia jej rodziców, ich przyjaciół z młodości oraz wzajemnych relacji pełnych skrywanych przez lata konfliktów, namiętności i uprzedzeń.

Stopniowo ujawnia się brutalna prawda o życiu w kłamstwie, dwoistości ludzkiej natury oraz wyniszczającej obsesji zazdrości i nienawiści, która nieuchronnie prowadzi do tragedii.

"Żmijowisko" to trzecia oryginalna produkcja, którą w ostatnim czasie rozpoczął Canal+. Na początku kwietnia ruszyły zdjęcia do superprodukcji „Król” na postawie prozy Szczepana Twardocha. Z kolei w marcu na plan wrócili twórcy serialu „Mały Zgon”, kryminału z elementami czarnej komedii Juliusza Machulskiego.