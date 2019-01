Informację tę podał na swoim Facebooku sam pisarz:

Wieści są takie, że zdjęcia do serialu "Król" ruszają już wiosną, reżyseruje Jan P. Matuszynski, produkcją zajmują się Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham, ja majstrowałem przy scenariuszach obok Dany Łukasińskiej i Łukasza M. Maciejewskiego i w ogóle się tam pętam i wtykam nos w nie moje sprawy, ale poza tym to ani pary z ust. Acz będzie parę zdziwień. A wszystko to w Canal+ Polska.

A jak!

Akcja powieści "Król" toczy się w przedwojennej Warszawie. Głównym bohaterem jest żydowski gangster Jakub Szpiro.

Jan P. Matuszyński stawał za kamerą takich seriali, jak "Wataha" i "Nielegalni". Najwięcej uznania zdobył jednak wyreżyserowany przez niego film "Ostatnia rodzina" opowiadający o losach Zdzisława Beksińskiego oraz jego syna Tomasza.

Na razie nie wiadomo, kogo zobaczymy w obsadzie serialu "Król".