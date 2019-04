Ciężko uwierzyć, ale z serialem jesteśmy już... osiem lat. Premiera serialu miała miejsce w kwietniu 2011 roku, do tej pory mogliśmy oglądać 7 sezonów, czyli 67 odcinków. Wielość wątków, rodów, a co za tym idzie postaci doprowadziła do tego, że wiele osób mówi odważnie: "nie będę oglądać, bo już dawno pogubiłam/-em się w tym, o co tam chodzi".

Z tego samego założenia wyszli twórcy popularnego YouTubowego kanału ScreenCrush, którzy przygotowali dwunastominutowe streszczenie wszystkich odcinków. Nie brak tu sarkastycznego poczucia humoru - np. rady, żeby na pewne postaci w ogóle już nie zwracać uwagi, bo nie żyją.

HBO pierwszy odcinek nowej, ósmej i ostatniej serii pokaże w poniedziałek, 15 kwietnia. Nie brak opinii, że to najbardziej oczekiwane dzieło stacji od czasów finałowego odcinka "Rodziny Soprano".