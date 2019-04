Pierwsze oficjalne informacje o planach pokazania "Króla" w formie serialu, pojawiły się na początku roku. Wówczas też pojawiło się nazwisko reżysera. Teraz zaś Canal+ podaje nazwiska odtwórców głównych ról.

I tak w głównego bohatera, czyli żydowskiego mafiosa Jakuba Szapiro wcieli się Michał Żurawski. Jego młodszą wersję zagra znany z serialu "Pierwsza miłość" Kacper Olszewski. W roli Kuma Kaplicy zobaczymy Arkadiusza Jakubika, a Janusza Radziwiłka Borys Szyc. Jedyną kobietą w ujawnionej właśnie obsadzie jest Magdalena Boczarska, która zagra prostytutkę Ryfkę Kij.

O Michale Żurawskim w roli Jakuba Szapiry oraz uczuciach towarzyszących pisarzowi, który widzi, jak jego powieść jest przekładana na obraz, napisał na swoim Facebooku sam Szczepan Twardoch, który uczestniczył w pracach scenariuszowych i jest zaangażowany w produkcję serialu:

Wczoraj, na planie, sfotografowałem dłonie Michała Żurawskiego i przypomniałem sobie, jak wiele lat temu temu wymyślałem tatuaże Jakuba Szapiry. Oraz o tym, jak jeszcze wcześniej, w 2008 roku Małgosia Szumowska zaprosiła Łukasza Orbitowskiego, Wita Szostaka i mnie do pracy nad serialem, z którego nic nie wyszło, ale po którym pozostała nasza z Łukaszem i Witem przyjaźń, a we mnie myśl, że powieści nie są jedyną drogą artystycznej ekspresji, jaka mnie interesuje. W ciągu tych 11 lat angażowałem się w różne projekty, z różnym efektem. Dopiero wczoraj jednak, na planie serialu, którego jestem współtwórcą, zobaczyłem jak postaci, które wylęgły się kiedyś w mojej głowie nagle nabrały ciała, kształtu, charakteru, życia – dopiero wczoraj poczułem, że tak, to się wydarzyło. Dzieje się. Ruszyłem nową drogą. Jestem tym bardzo wzruszony.