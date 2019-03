Zima 1327 roku, w znamienitym opactwie na północy Włoch dochodzi do okrutnego morderstwa. Sprawa wywołuje wśród mnichów panikę, a niepokój podsyca fakt, że za kilka dni w klasztorze ma odbyć się znacząca debata teologiczna, która rozstrzygnie kwestię gromadzenia dóbr przez Kościół - czy duchowni powinni podążać śladami Chrystusa i żyć w ubóstwie, czy też bogacić się, aby utrzymać władzę nad Europą? Do klasztoru na polecenie cesarza przybywa uczony franciszkanin, Wilhelm z Baskerville (John Turturro), któremu towarzyszy uczeń i sekretarz, nowicjusz Adso z Melku (Damian Hardung). Na miejsce zbrodni zjeżdżają się również dostojnicy kościelni, z wielkim inkwizytorem Bernardem Gui na czele. Wilhelm i Adso godzą się pomóc zrozpaczonemu opatowi w rozwiązaniu zagadki tajemniczej śmierci jednego z braci. Tymczasem mnisi odnajdują kolejne ofiary. Siedem dni i siedem nocy Wilhelm i Adso spędzają w przeklętym miejscu, gdzie duchowość przybiera najmroczniejsze oblicza, a schronienie odnajdują heretycy i bluźniercy. Błyskotliwy Anglik odkrywa, że poszlaki prowadzą do biblioteki, w której przechowywane są zakazane księgi. Według przekazów niejeden stracił zmysły, krążąc po jej mrocznych korytarzach.

W obsadzie, oprócz Piotra Adamczyka występują John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung i James Cosmo.

Za kamerą ekranizacji słynnej powieści Umberto Eco staną włoski reżyser Giacomo Battiato, znany z takich filmów, jak "Karol, człowiek który został papieżem" i "Karol, papież, który pozostał człowiekiem"

Pierwszy odcinek serialu "Imię róży" zostanie wyemitowany na Canale+ 4 kwietnia o godzinie 21.00