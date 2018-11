Z początkiem przyszłego roku ratusz planuje rozstrzygnięcie przetargu na promocję miasta jako produktu turystycznego w serialu. W ubiegłym roku samorząd Rybnika przeznaczył na promocję miasta w produkowanej przez TVN "Diagnozie" blisko 370 tys. zł. Samorządowcy pozytywnie oceniają osiągnięty dzięki temu efekt wizerunkowy.

Zdecydowaliśmy się na promocję miasta jako produktu turystycznego w serialu i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyboru. Oprócz policzalnych wartości w postaci ekwiwalentu reklamowego w związku z udziałem miasta w serialu, mamy ogrom wartości, które trudno zmierzyć i zliczyć – wskazał naczelnik Wydziału promocji Urzędu Miasta Rybnika Robert Cebula.

Coraz częściej w mieście pojawiają się ludzie szukający miejsc, które widzieli w serialu. Z osobami spoza Rybnika coraz częściej rozmowa rozpoczyna się od słów: jesteś z Rybnika, to ładne miasto, widziałem w "Diagnozie". Chcemy wyjść naprzeciw temu zainteresowaniu i wydajemy niewielki folder "Śladami Diagnozy", który jeszcze przed świętami będzie dostępny w punkcie informacji turystycznej – dodał naczelnik.

W ostatnich dniach wyemitowano ostatni odcinek trzeciego sezonu serialu "Diagnoza", którego akcja rozgrywa się w Rybniku. Ruszyła produkcja kolejnego sezonu, który widzowie TVN będą mogli obejrzeć wiosną. Zdjęcia rozpoczęły się w halach studia filmowego w Warszawie, które odtwarza wnętrza rybnickiego szpitala. Nowe odcinki serialu pojawią się na antenie wiosną przyszłego roku.

Akcja "Diagnozy" rozgrywa się w Rybniku dzięki tzw. city placement, czyli promocji miasta przez lokowanie produktu turystycznego. Dzięki temu w serialu pojawiają się liczne ujęcia zarówno obiektów, w których toczy się akcja, jak i zdjęcia z lotu ptaka. Wielokrotnie pada również nazwa miasta. Serialowi towarzyszy promocja związana z obecnością na ekranie znanych aktorów, którzy np. w wywiadach są pytani o serial i o Rybnik.

Jak podkreślają przedstawiciele lokalnego samorządu, dzięki obecności w popularnym serialu liczący około 140 tys. mieszkańców Rybnik stał się rozpoznawalny, co w dalszej perspektywie powinno przełożyć się na liczbę odwiedzających to miasto turystów. Dla fanów serialu miasto przygotowało nawiązujące do filmu gadżety, które można kupić w Punkcie Informacji Miejskiej Halo!Rybnik. To m.in. długopisy w formie strzykawek, breloczki ratunkowe, kubki, notatniki czy pendrive'y oznaczone logo "Diagnozy".

Jak informują twórcy filmu, w kolejnej serii do serialu powrócą Jan Englert i Helena Englert, występujący w drugiej odsłonie. Zagrają także m.in. Weronika Rosati i Mateusz Kościukiewicz. W obsadzie serialu znajdzie się też Agnieszka Warchulska i Veronica Voytsethovska. Do ekipy rybnickich lekarzy dołączy Maciej Stuhr, który wcieli się w postać Szymona Brocka, lekarza pediatry. Na oddziale szpitala w Rybniku pojawił się w ostatnim odcinku trzeciej serii.

Na planie serialu pojawią się także: Maja Ostaszewska, Adam Woronowicz, Danuta Stenka, Maciej Zakościelny, Magdalena Popławska, Mateusz Kościukiewicz, Michał Czernecki, Sonia Bohosiewicz, Beata Ścibakówna, Tomasz Drabek, Antoni Królikowski, Józef Pawłowski i Aleksandra Adamska.