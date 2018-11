Niedawno zakończona walka o fotel prezydencki w stolicy to odpowiedni moment, by rozpocząć kolejny sezon intryg w najważniejszym gabinecie w Polsce. Co na temat wyniku wyborów ma do powiedzenia Prezes, jego zausznik - Mariusz oraz cała świta oddanych współpracowników? Oczekiwanie zakończone - nowy sezon legendarnej satyry politycznej do obejrzenia już od 15 listopada.

W 4. sezonie w postaci głównych bohaterów wcielą się Robert Górski, Mikołaj Cieślak, Izabela Dąbrowska i Paweł Koślik.

Premiera 1. odcinka 4. Sezonu Ucha Prezesa w Showmax - czwartek, 15 listopada

Premiera 1. odcinka 4. Sezonu Ucha Prezesa w Telewizji WP – niedziela, 18 listopada