Sentymentalny i pyszny QUIZ o zakąskach z PRL. 10/10 dla smakoszy. Śledzik to początek
dzisiaj, 46 minut temu
Co się jadło i piło w PRL-u? Pamiętasz jeszcze dania z tamtych czasów? Królowały na przyjęciach w restauracjach, na prywatkach i hucznych imprezach. Oto 10 szybkich i trudnych pytań dla tych, którzy nigdy tych dań nie próbowali.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama