Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto ustanowił Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy. Co wiesz o Józefie Piłsudskim, polskim polityku, wojskowym, marszałku Polski i jednym z głównych organizatorów państwa polskiego?

Przejdź do quizu