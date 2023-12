Blanka Lipińska to jedna z tych osób w polskim show-biznesie, które uwielbiają skupiać na swojej osobie zainteresowanie mediów. Chociaż autorka serii "365 dni" od jakiegoś czasu nic nie napisała, to cały czas zapraszana jest na imprezy branżowe. Niedawno udała się na premierę filmu "Akademia Pana Kleksa". Na imprezie zjawiła się w dość specyficznej stylizacji.

Internauci skrytykowali stylizację Blanki Lipińskiej

W miniony poniedziałek miejsce miała premiera filmu "Akademia Pana Kleksa", na której pojawił się tłum gwiazd i celebrytów. Wśród zaproszonych była Blanka Lipińska, która na tę okazję wybrała długą suknię z wycięciem na nogę.

Wielu osobom stylizacja Blanki nie przypadła do gustu. Internauci zgodnie stwierdzili, że takie ubranie nie pasuje do okazji. Pojawiły się również głosy mówiące o tym, że sukienka jest zbyt wycięta.

Blanka Lipińska odpowiada na uszczypliwe komentarze internautów

Na odpowiedź Blanki Lipińskiej nie trzeba było zbyt długo czekać. Celebrytka szybko zareagowała na uszczypliwe komentarze ze strony internautów i opublikowała swoją odpowiedź w mediach społecznościowych.

Na InstaStories Blanka wytłumaczyła fanom, że bardziej wycięte stroje pojawiają się w kreskówkach, które na co dzień oglądają dzieci. Według niej osoby uważające jej suknię za nieprzyzwoitą powinny zabronić najmłodszym oglądania kreskówek.

"Zachęcam wszystkie osoby, które tak uważają do przestudiowania strojów bohaterów kreskówek. A później w myśl obrazy waszej estetyki odetnijcie dzieci od bajek, bo to zbiór nieprzyzwoitości... pomijam już fakt, co te dzieci oglądają na TikToku" - napisała w sieci.

Na koniec Blanka wystosowała specjalny apel. Prosiła w nim, aby ludzie zajęli się swoim życiem i tym, jak sami wyglądają.

"Ludzie wielka prośba... zajmijcie się tym, jak wy wyglądacie, bo obstawiam, że gdybym miała okazję zobaczyć każdego z was (komentujących), miałabym dużo do powiedzenia" - napisała Lipińska na InstaStories.