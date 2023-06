Warszawski koncert Beyonce to wydarzenie, na które fani artystki czekali z niecierpliwością. Sądząc po tym, jakie wiele znanych osób podzieliło się publicznie informacją o tym, że w nim uczestniczyli, można uznać, że pojawienie się nim było wręcz towarzyską powinnością.

Niektórzy z bawiących się pod sceną mieli to szczęście, że nie tylko zobaczyli na żywo idolkę, ale także zobaczyli jej show - można powiedzieć - w doborowym towarzystwie. To dzięki polskim influencerom media dowiedziały się, że na koncercie bawili się m.in. Zendaya, Tom Holland i Jay-Z. Film z robionym z ukrycia nagraniem światowych gwiazd pojawił się np. na profilu Jakuba Kosela i to właśnie ten jego wulgarnie skomentowała Zofia Zborowska.

Zborowska żartobliwie, ale nieelegancko podzieliła się refleksją o tym, że jej zdaniem mąż Beyonce nie najlepiej bawił się podczas występu swojej żony.

"Dżej Zi to ten co tak ch…wo się bawi?", napisała w komentarzu aktorka. Jej niecenzuralne słowa zostały polubione przez kilkuset użytkowników Instagramu.

Fajny żarcik?