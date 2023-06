Salma Hayek to jedna z tych gwiazd, których ciała zachwycają publikę. Zawsze, gdy w do Sieci trafiają zdjęcia, na których aktorka odsłania co nieco, komentarzy z wyrazami zachwytu nie brakuje. Nie inaczej jest i tym razem.

We wtorek na Instagramowym profilu Salmy Hayek pojawił się post ze zdjęciami z sauny. Na dwóch fotografiach widać nagą aktorkę. Zwinięte ręczniki przykrywają tylko jej piersi i okolice łona. W opisie publikacji czytamy "W tym roku przyjmuję uzdrawiającą moc sauny i wyciszam stres". Post polubiły setki tysięcy osób i pojawiło się pod nim prawie 5 tysięcy komentarzy, w których fani zachwycają się ciałem Salmy i snują marzenia o… byciu ławką, na której leży lub ręcznikiem, którym jest nakryta. "Nie trzeba włączać ogrzewania w saunie. Zrobiłaś to, kiedy do niej weszłaś", napisał ktoś. Zgadzacie się z nim?