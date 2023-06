Ostatnie dni Adrianna Biedrzyńska spędziła na wakacjach. Do Stanów Zjednoczonych aktorka poleciała z córką i przyjaciółką. Na zdjęciach pokazywanych w Sieci widać, że panie doskonale się bawiły m.in. w słonecznym Miami. Był czas na zwiedzanie, plażowanie, a nawet… robienie na drutach!

Adrianna Biedrzyńska do tego stopnia "wrzuciła na wakacyjny luz", że - jak to ujęli internauci - zamieniła się w… Sabrinę. Na jej profilu pojawiło się nagranie, na którym widać ją ubraną w seksowny strój kąpielowy pozującą do zdjęć w basenie i z drinkiem w ręku. Ujęciom towarzyszą dźwięki słynnego utworu Sabriny "Boys".

Fani Adrianny Biedrzyńskiej wyjątkowo entuzjastycznie zareagowali na ten post.

"Piękny biust", "Bombowo pani wygląda", "Fantastyczna. Lepsza niż Sabrina o niebo" - to tylko nieliczne z komentarzy, które pojaiwły się pod publikacją.

Czy Was też zachwyca forma Adrianny Biedrzyńskiej?