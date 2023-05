Dokładnie 28 maja Kylie Minogue obchodziła 55 urodziny. Patrząc na jej twarz, trudno byłoby jednak domyślić się, w jakim jest wieku. Gwiazda bardzo dba o to, aby zachować młody wygląd - do tego stopnia, że już wielokrotnie była posądzana o nadmierną ingerencję w urodę i krytykowana za to. Zobaczcie, jak prezentowała się wczoraj w Monako.