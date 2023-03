Cztery dni temu premierę miał reality show „Love Me Or Leave Me. Kochaj albo rzuć”, którego prowadzącą jest Sandra Kubicka. Podczas rozmowy z Idą Nowakowską oraz Aleksandrem Sikorą w podcaście Bądźmy Razem TVP Sandra Kubicka postanowiła odnieść się do plotek, które pojawiły się niedawno w sieci.

Najbardziej zwariowana plotka, jaką usłyszałaś na swój temat? - zapytała Ida Nowakowska.

Że Alek ogarnął mi program. No sorry, ale wszyscy mówią, że on mi ogarnął. Bzdura totalna. Byłam na castingu, jak każdy inny i to dużym castingu. Przeczytałam z dziesięć artykułów, że to on mi ogarnął. Trzymałam to w sekrecie nawet przed nim do ostatniej chwili - powiedziała w podcaście Bądźmy Razem TVP Sandra Kubicka.