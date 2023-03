Sandra Hajduk prowadząca w DDTVN cykl "Showbiz" w jednym z prezentowanych dziś materiałów, pokazała Instagramowy post gwiazdora serialu "Jezioro marzeń" - Jamesa Williama Van Der Beeka.

Aktor przy okazji świętowania 46 urodzin zamieścił w Sieci zdjęcie z sześciorgiem swoich dzieci. W opisie fotografii podzielił się z fanami swoją refleksją na temat przemijania, sensu życia i odnajdywania radości w codzienności. Dzieci odgrywają w tym ważną dla niego rolę - o czym wspomniała Sandra Hajduk.

W odpowiedzi na te stwierdzenia Paulina Krupińska powiedziała żartobliwie: "Sześcioro dzieci i takie podejście? To raczej dobra mina do złej gry! Oczywiście dzieciaki są wspaniałe, ale mieć ich szóstkę…, to jest naprawdę ogrom pracy".

Udany żart, zgadzacie się z nią?