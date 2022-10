Dziś na Instagramowym profilu Agnieszki pojawiło się InstaStories, w którym prezenterka pokazała zaproszenie, jakie ostatnio do niej trafiło. Nie podała informacji o tym, o jaką imprezę chodzi, ani kto wysłał niefortunnie zaadresowaną kopertę. Jedno jest pewne: pozornie drobna literówka - brak "k" - na końcu drugiego członu nazwiska prezenterki zrobił wielką różnicę. Agnieszka Woźniak-Starak została przechrzczona na... Agnieszkę Woźniak-Starą.

Oczywiście prezenterka podeszła do tej pomyłki z uśmiechem, ale zasugerowała, że raczej nie weźmie udziału w wydarzeniu, na które została zaproszona w ten sposób.

Może to sprawi, że na przyszłość nadawcy należycie zadbają o to, by podobne pomyłki nie miały miejsca...