Lara Gessler i Piotr Szeląg miesiąc temu po raz drugi zostali rodzicami. Para ma dwuletnią córkę Nanę i syna Bernarda.

Szczęśliwi rodzice podzielili się z internautami wiadomością o narodzinach drugiego dziecka pozując w wannie, a w opisie publikacji napisali, że dziecko powitali w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Teraz Piotr zamieścił wpis oraz serię zdjęć. Na jednym z nich widać szpitalne łóżko. Prawnik napisał, że ostatnie tygodnie były bardzo intensywne a to, że trafił do szpitala związane było z nerwami, jakie towarzyszyły narodzinom syna. Do niego skierował swój wpis.

To był szalony miesiąc Bernardzie, naprawdę szalony miesiąc. Przygotowując się na twoje przyjście, spełniło się kilka moich marzeń, o których kiedyś ci opowiem. Kocham cię bardzo i jestem wdzięczny twojej mamie, że jest taka silna i wspaniała. Brawo Lara Gessler. Brawo Bernard Gessler-Szeląg - napisał.