"Super Express" donosi, że dotarł do informacji o tym, że tancerz zamierza zmienić mieszkanie. Po tym, jak kilka miesięcy temu Marcin i Kasia Cichopek ogłosili rozstanie, to on został w ich dotychczasowym mieszkaniu. Kasia znalazła inne lokum i wyprowadziła się. Teraz również Marcin rozgląda się za nowym lokum.

Tabloid informuje, że tancerzowi zależy na większej przestrzeni - głównie ze względu na dzieci. Dlatego podobno najchętniej przeniósłby się do domu na obrzeżach miasta.

To jednak nie jedyny powód, dla którego Marcin ogląda nieruchomości i rozważa zakup czegoś nowego. Nie mniej ważne jest to, aby miejsce zamieszkania nie przypominało mu wciąż o dawnym życiu.

Dla przypomnienia: całkiem niedawno, bo dopiero 3 lata temu Kasi i Marcinowi udało się sprzedać ogromny 500-metrowy dom w warszawskim Wilanowie, który kupili w 2008 roku, a chwilę później media donosiły, że mieli poważne kłopoty finansowe w związku z kredytem, który wzięli na ten cel.

Myślicie, że teraz Marcinowi uda się coś kupić w dobrej cenie...?