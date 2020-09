Edward Miszczak w lutym ubiegłego roku pochował swoją żonę, która zmarła na nowotwór. Dziennikarz, a obecnie dyrektor programowy TVN nigdy nie rozmawia z mediami na temat swojego życia prywatnego, dlatego doniesienia na temat jego nowego związku pojawiają się wyłącznie z relacji osób trzecich.

Reklama

Kilka miesięcy temu Pudelek poinformował, że w życiu Edwarda Miszczaka pojawiła się nowa kobieta. Jest nią podobno aktorka Anna Cieślak. Para miała poznać się w maju 2019 roku podczas festiwalu Off Camera, a osobą, która miała przedstawić sobie obecnych zakochanym był ponoć Piotr Woźniak-Starak.

Teraz zaś Pudelek donosi, że Edward Miszczak niedawno oświadczył się ukochanej:

Stało się to dosłownie kilka tygodniu temu, podczas urlopu, który wspólnie spędzili we Francji. Edward wszystko zaplanował już wcześniej - przy wybieraniu destynacji miał w głowie, że musi to być bardzo romantyczne miejsce - zdradza portalowi bliska znajoma pary.

Anna Cieślak przyjęła ponoć oświadczyny i obecnie zakochani szykują się do ślubu. Miszczak pod wpływem nowej miłości zmienił ponoć swoje priorytety:

Edward, którego wszyscy postrzegają jako pracoholika, bo jest bardzo oddany firmie, nigdy nie miał aż tak długiego urlopu. Miłość do Ani go zmieniła - twierdzi źródło Pudelka.