Pytanie tylko, czy będzie miał w tym temacie cokolwiek do powiedzenia. Jak można się domyślać, żona Daniela wniosła o rozwód z orzeczeniem o winie męża i z pewnością nietrudno będzie jej udowodnić, że to wybryki młodego Martyniuka odpowiadają za rozpad ich małżeństwa.

Zaledwie dwa miesiące po ślubie, media opisywały awanturę, jaką Daniel miał urządzić we wspólnym mieszkaniu, nie wpuszczając swojej żony do domu. Wezwana na miejsce policja znalazła zaś narkotyki, za co Martyniuk został niedawno skazany. Narodziny córki miały poprawić relacje między małżonkami, okazało się jednak, że była to tylko chwilowa zmiana, bowiem niedługo po uroczystych chrzcinach dziewczynki Ewelina jednak złożyła pozew o rozwód.

Ostatnie pasmo wybryków Daniela i jego kłopoty z prawem z pewnością zaś nie pomogą mu zawalczyć w sądzie o córkę i korzystne warunki rozstania.

W instagramowej pyskówce z Rafałem Collinsem, który stwierdził, że Daniel zachowuje się jak pajac i nie zasługuje na miano mężczyzny, Daniel Martyniuk stwierdził, że to ona został porzucony przez żonę, która teraz w dodatku oczekuje od niego ponad 4 tys. zł alimentów:

Powiem ci, że dużo rzeczy nie rozumiesz. Mówisz mi, żebym zajął się swoją żoną, córką. Tylko, że tak naprawdę to żona powinna zając się facetem, mężczyzną, a nie uciekać do mamusi. Jak się poznaliśmy, to zupełnie inaczej rozmawiała. Dwa lata temu powiedziałem jej, że próbowała mnie tylko i wyłącznie wykorzystać na hajs, to udostępniając swój wyciąg z konta bankowego, sprawa rzekomo odbyła się gdy przebywałem w areszcie, wtedy przysądzone zostały alimenty córce. Zażądała 1200 złotych, a sobie 3 tysiące jakoś ponad. Nawet nie patrzę, nigdy ode mnie czegoś takiego nie dostanie... Może zapomnieć o takich pieniądzach

Także nie każ mi się zajmować moją córką bo córką, bo córka tak i tak będzie miała wszystko ale na moich warunkach, a nie na takich, które stworzy mi żona. Może ciebie kiedyś ktoś opuścił, współczuje ci, ale ja nie opuściłem swojej zony ani córki, tylko żona opuściła mnie po manipulacji jaką wykonała jej matka oczywiście z ciotkami. Dziewczyna chce tylko i wyłącznie pieniędzy, udostępniając swój wyciąg z konta bankowego, gdzie zostały mi zatrzymane pieniądze, to nie jest konto debetowe..

Faktycznie żona Daniela może mieć problem z uzyskaniem takich alimentów, bowiem jak wiadomo, młody Martyniuk nigdzie nie pracuje, a pieniądze otrzymuje od rodziców.