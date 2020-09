Radosną nowinę 42-letnia Chincz ogłosiła na swoim kanale na YouTube zatytułowanym Ula Pedantula:

Pedantulowa rodzina wkrótce się powiększy. O tym, że jestem w ciąży, dowiedziałam się na samym początku pandemii. Myślę, że wszyscy pamiętamy, jak się wtedy czuliśmy, nie wiedzieliśmy, na czym stoimy, co będzie dalej, był strach, obawy o bliskich, ale też o pracę i też o to jak będzie wyglądała na sza codzienność. (…)Wszyscy żyliśmy w niepewności i to nie był dobry moment, żeby się z wami dzielić takimi informacjami. Sama musiałam sobie wszystko poukładać, poplanować, poogarniać. Czeka mnie naprawdę niezła życiowa rewolucja

W dalszej części nagrania Ula Chincz opowiedziała fanom, jak teraz zmieni się jej youtubowy kanał i o czym będzie opowiadała w kolejnych odcinkach.

Przyszłej mamie serdecznie gratulujemy!