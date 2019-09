Ula Chincz jest mamą 10-letniego Ryszarda, to podobnie jak wiele innych gwiazd show biznesu, nieustannie jest pytana o to, czy jest w ciąży. Dziennikarka miała w końcu tego dość i postanowiła uświadomić fanom, jak delikatny i niekiedy trudny jest to temat:

6 różnych odpowiedzi na pytanie o ciążę. I zupełnie nie jest istotne, która z nich jest prawdziwa w moim przypakdu, bo film powstał po to, by dwa razy zastanowic się przed zadaniem takiego pytania komukolwiek. W życiu różnie bywa - pomyśl, zanim zapytasz - napisała pod swoim nagraniem

W filmie Chincz udziela różnych możliwych odpowiedzi:

- "Ula, jesteś w ciąży?"

- "Od bardzo wielu lat się staram. Bardzo bym chciała, ale wciąż mi się nie udaje"

-" To jesteś w ciąży?"

- "Nie, po prostu się najadłam"

- "Ciąża jak nic!"

- "Wiesz, gdy nagrywałam ten film, byłam w ciąży, ale potem poroniłam"

- "Czy przypadkiem nie jest pani w ciąży?"

- "Nie jestem w ciąży. Niestety, nie mogę mieć więcej dzieci"

Dziennikarka na zakończenie dodaje, że ciąża to bardzo delikatny temat i można takim pytaniem sprawić komuś przykrość, dlatego lepiej trzy razy się zastanowić, zanim je zadamy.

Ula Chincz to nie jedyna gwiazda, która zmaga się z uporczywymi pytaniami o ciążę. Problem ten poruszały już kiedyś między innymi Magdalena Cielecka, Paulina Sykut czy Jennifer Aniston.