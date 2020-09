Już niebawem na antenę stacji TVN powróci serial "Usta Usta". Z tej okazji Paweł Wilczak dał się namówić na kilka wywiadów, w których odpowiedział na mniej, lub bardziej osobiste pytania. Redaktorka jastrzabpost.pl zapytała aktora o bezsenność, z którą ponoć zmaga się od dawna:

To jest taka przypadłość, która jest bardzo indywidualna i nie tylko ja znam tę historie. Ja z tym żyję już wiele lat. Potrafię się z tym w lepszy czy gorszy sposób uporać. - powiedział Wilczak dodając, że choroba nie wpływa na jego pracę na planie: Zawsze jestem gotowy i zawsze dobrze nastawiony.

Aktor podchodzi jednak do swojego problemu z dystansem i choć przyznaje, że bywa on męczący, to zamartwia się tym zbyt mocno:

Są takie momenty, że jest to bardzo uciążliwe, ale miejmy nadzieję, że na to się nie umiera.

Fani Pawła Wilczaka będą mogli oglądać go w nowym sezonie serialu "Usta Usta", którego premiera już 6 września na antenie TVN.