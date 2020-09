Popularna projektantka zapewnia, że nie zna osobiście nowej dziewczyny Antka Królikowskiego, a pierwszy raz miała okazję zobaczyć ją na żywo podczas premiery filmu Lecha Majewskiego Dolina Bogów". Opozda wywarła wówczas na Minge bardzo pozytywne wrażenie, a fakt, iż gra główną rolę w kolejnym filmie tego reżysera dużo mówi o jej aktorskim warsztacie:

Reklama

Nie znam,bo nie oglądam tv, nie mam czasu ale śledzę wydarzenia kulturalne i co ciekawsze przyswajam . @asiaopozda z mojej wiedzy gra u reżysera wyżej wymienionego filmu, tytułową role w nowym jego dziele „Brigitte Bardot Cudowna”. Lech Majewski jest znany ze swoich wymogów względem aktorów i sztuki , którą uprawia . Zagrać dla niego , to dostać swoisty dyplom, przepustkę do świata sztuki, nie tylko filmu...sztuki międzynarodowej . Proponuje obejrzeć obecna w kinach @dolinabogow ,aby zrozumieć fenomen Majewskiego przeczytać jeszcze jego biografie . Opozda poza obłędnym podobieństwem do swojej bohaterki, która osobiście życzyła jej szczęścia , musi grać i to grać wielowymiarowo jak to u Lecha. Dziewczyna ma szkołe , urodę , warunki na gwiazdę i ogromną plastyczność .

Zaintrygowana aktorką Minge postanowiła się jej przyjrzeć bliżej

Napisałam , ze widziałam ją pierwszy raz? Tak i zaczęłam przeglądać jej zdjęcia w internecie , rozbawiła mnie jej nieśmiałość jak na aktorkę , kiedy z koszem kwiatów szła do reżysera . Nie rozpinała rozgwiazdy na ściance i nie rżnęła divy majestatycznie snując się po sali. Była jak jej uroda , nienachalna , eteryczna i z pewnością miła ( nie wiem nie znam ) Ale wrażenie w aktorstwie staje się twarzą . W mojej ocenie ma szanse na ciekawą karierę . Gra w teatrze, który chyba kocha, wnioskuje z instagrama . Ciekawy potencjał i ten palec Lecha Majewskiego...

Na koniec projektantka odniosła się do sowbiznesowej aferki, kiedy to była dziewczyna Antka Królikowskiego, Julia Wieniawa wbiła szpilę Opozdzie zarzucając jej, że na premierę "Doliny Bogów" założyła sukienkę zainspirowaną jedną z jej wcześniejszych stylizacji:

Poza naszym krajem agenci już by się o nią bili , u nas problem strusiej sukienki...jako osoba z branży szmacianej , dziesiątki jak nie setki podobnych wędrują po świecie od kilku lat, wiec ...?

Zachwyty Ewy Minge dotarły do Joanny Opozdy, która postanowiła podziękować projektantce w komentarzu:

Wow ❤️❤️❤️ Pani Evo, bardzo dziękuje za te ciepłe słowa, jest mi niezmiernie miło ❤️❤️❤️ mam nadzieje ze przy następnej okazji będzie szansa porozmawiać ❤️❤️❤️ ściskam mocno, i gratuluje „Doliny Bogów”

Minge zaś odpisała:

do przodu kochana ❤️ jesteśmy jedną polską drużyną i szkoda tylko , ze mało kto to rozumie. Asia ponadprzeciętność od wieków wydawała się zagrożeniem 😈mierz gdzie marzysz ❤️