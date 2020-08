"W kontrze" to program publicystyczny, którego prowadzący Jarosław Jakimowicz i Magdalena Ogórek, wraz z zaproszonymi gośćmi komentują bieżące wydarzenia w kraju. Audycja po kilkunastu dniach emisji notuje bardzo dobre wyniki oglądalności, zdecydowanie wyższe od średnich dobowych wyników stacji TVP Info.

Reklama

Tym sukcesem Jakimowicz postanowił pochwalić się na Istagramie. Przy okazji jednak pożalił się, że popularność jego programu wiąże się z atakami i prowokacjami ze strony hejterów. Pokazując bardzo napastliwą i agresywną wiadomość, jaką dostał od jednego z internautów, napisał:

Zeszły tydzień mojego życia to ok 1000 takich wiadomości. Na fb na insta na priv etc. Zeszły tydzień to artykuły na mój temat że Jakimowicz to cham, łobuz i człowiek agresywny, który starszy ludzi.,‼️ Nigdy w życiu nie wszedłem na niczyje konto, profil i sam z siebie nie napisałem nic obraźliwego ‼️ To wszystko co mi się zarzuca to reakcja ‼️ riposta ‼️ oczywiście wiem że to prowokacja, oczywiście wiem, że nie powinienem reagować. Dlaczego teraz? Bo program W KONTRZE, który prowadzę bije w oglądalności wszystkie inne w tym pasmie 😃❤️.

Jakimowicz jest przekonany, że ten hejt to nie przypadkowe działania:

Uruchomione są całe farmy trolli, które mnie atakują i podpuszczają. Wiem, każdy da mi radę - bądź ponad, ale ja jestem tylko człowiekiem. A to co widzicie to jedna z takich informacji od Agnieszki, ale niech Was nie zmyli imię i zdjęcie profilowe bo jak wejdziesz juz na niego to Agnieszka wygląd ma na wszystkich zdjęciach zupełnie inny. Przepraszam tych, których mogą rozczarowywać moje reakcje bo chłop dorosły jestem a daje się prowokować. Będę nad tym pracował ❤️🌈 #jakimowicz

Tymczasem sam Jarosław Jakimowicz czuje się w szeregach gwiazd TVP bardzo dobrze. Ostatnio paparazzi przyłapali go na spotkaniu z koleżankami ze stacji. Aktor zabrał Magdalenę Ogórek i Annę Popek na kawę do jednej z warszawskich kawiarni. W trakcie rozmowy zabawiał swoje towarzyszki żartami i wygłupami, Zdjęcia z tego spotkania można zobaczyć na stronie pudelek.pl.