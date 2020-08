Z początkiem lipca media obiegła informacja, iż Marcelina Zawadzka została oskarżona przez prokuraturę o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur oraz pranie brudnych pieniędzy. Prezenterka "Pytania na śniadanie" wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyła, iż brała udział w takim procederze i zapewniła, że została wplątana w całą aferę bez swojej wiedzy i woli.

TVP na wszelki wypadek postanowiło zawiesić występy Zawadzkiej w "Pytaniu na śniadanie" i odebrano jej także rolę prowadzącej program "The Voice of Poland".

Niespodziewanie, do sprawy Marceliny odniosła się Monika Janowska. Żona wieloletniego prowadzącego "Jaka to melodia", który dwa lata temu odszedł z TVP, dziwi się, że Zawadzka przeprasza za aferę, w której nie brała udziału, nie wstydzi się zaś samego faktu, że pracuje w mediach publicznych:

Pani Marcelino, bo ja do Pani...News goni news, @pytanienasniadanie Pytanie w piętkę i nawet Pani wydała spore oświadczenie, że się wstydzi, chociaż żadnych skarbowych przekrętów nie było.

No i brawo!!! Koniec kropka! Dla mnie wystarczy i ja Pani wierzę, chociaż nie powinna Panienka w ogóle się nami przejmować 🥱

Jedyne co mnie zasmuca, co mnie dziwi i czego pojąć nie mogę, to fakt, iż wstydzisz się Pani, że nie okradłaś Państwa , które nie jest free od rabunku, a nie zawstydza Cię to, iż pracujesz dla TeFał, co się dumnie zwą Wolnymi i Niezależnymi, nie mając nic wspólnego ani z jednym, ani, tym bardziej, z drugim 🤑

To Pani nie kłopocze?

Te 2 miliardy...Pani Marcelino? 😡Jest tyle chorób, tyle nieszczęść...co chwila zbiórka na lek, protezę,przeszczep... i to wszystko My, Naród, na Naszych barkach i z naszych kieszeni, a wie Pani dlaczego?,Fuck You" Lichockiej... Pamięta Pani? Srał pies onkologię, w PISdu poszła refundacja, o kant dupy, w ogóle, to całe, zdrowie! Pytam- Czy to Pani pamięta?! 😠Zmarła, niedawno,Kobieta..samobójstwo... Prawdopodobnie depresja... Nie było kasy na pomoc psychiatria w Polsce leży,ale nawet się Pani z kolegami, nie zająkniecie o tym na Waszym śniadaniu.

Kurewsko drogie to Wasze Milczenie! Kosztem Życia! 2 miliardy zabrane tym bezbronnym chorym! 😢,,Pedały, lesby, prostak Gajos, złodziej Owsiak, zdrajca Adamowicz , koledzy z TVN ? Wymieniać dalej?🗣 Obrabowani z godności! Jest Pani smutno, że oskarża się Panią o coś, czego nie zrobiła,a nie czuje się Pani TYM zażenowana?To dopiero WSTYD!!!

@badzmyrazem.tvp ‼️Świetne hasło! Bo jesteście w tym szambie społem! I za to się Pani WSTYDŹ!

W komentarzach wielu internautów zarzuciło Monice Janowskiej hejt i mowę nienawiści. Jedna z osób przypomniała zaś, że jeszcze do niedawna Robert Janowski był twarzą tej stacji. Na tę sugestię Janowska odpisała:

jak się zaczęła CENZURA- odszedł !!! Widzisz różnice ?