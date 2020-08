Wymiana złośliwości zaczęła się od Julii Wieniawy. Aktorka zasugerowała bowiem, że Opozda zaprezentowała na premierze filmu "Dolina Bogów" sukienkę zainspirowaną jej stylizacją z programu "Top Model":

Fajnie jest być inspiracją dla innych aktorek - napisała Julka na swoim Instastories

Ta zaczepka musiała zaboleć Joannę Opozdę, bowiem w rozmowie z plotek.pl odpowiedziała uderzając w czuły punkt Julii, czyli jej brak wykształcenia aktorskiego:

Jak już mówiłam wcześniej, nie interesuje się życiem Julki, nie wchodzę na jej media społecznościowe i totalnie nie wiem, jak się ubiera. Za to Julia bardzo często zagląda na moje InstaStories, więc może jednak to ona szuka u mnie inspiracji? Mam nadzieję, że zainspiruje ją do skończenia szkoły teatralnej albo jakichś studiów, żeby mogła w końcu nazywać się "aktorką". Życzę jej tego z całego serca, chociaż na studia teatralne bardzo ciężko się dostać, a "stylówki" nie mają tam żadnego znaczenia

