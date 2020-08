Piotr i Justyna Żyłowie rozwiedli się dwa lata temu po 12 latach małżeństwa. Para doczekała się dwójki dzieci, syna Jakuba i córki Karoliny. Niestety byli małżonkowie nie są w stanie zachować poprawnych relacji i nieustannie rzucają wobec siebie wzajemne oskarżenia w mediach społecznościowych.

Reklama

Ostatnio sprawę zaognił fakt, iż media zaczęły donosić, że skoczek spotyka się z dużo młodszą od siebie 22-letnią aktorką serialu TVN "19+" i "Szkoła" Marceliną Ziętek. Sam Żyła co prawda nie potwierdził tych doniesień i nie zdradził tożsamości swojej nowej partnerki, co jakiś czas jednak publikuje na Instagramie zdjęcia, które świadczą o tym, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta, u boku której miło spędza czas na podróżach.

Taki stan rzeczy rozwścieczył Justynę Żyłę, która wczoraj opublikowała post, w którym zwraca się do byłego męża oskarżając go o brak czasu dla dzieci, zmuszanie ich do spędzania czasu z jego "konkubiną", a wręcz karanie syna i córki za to, że nie mają ochoty na kontakty z jego nową ukochaną:

Obejrzałam sobie zgodnie z namową moich znajomych , ostatni wywiad ex męża . Niby wszystko fajnie ale ... szanowny ex mąż mógłby oprócz głupawych uśmiechów i chwalenia się jak wspaniałe chwile przeżywa na zabawach , przypomnieć sobie , ze ma również dorastające dzieci , ze ma syna który niedługo stanie się dorosłym mężczyzna . Ze posiadanie dzieci to nie tylko pożal się Boże marnej kwoty alimenty , które się są żadną łaską a Obowiązkiem każdego ojca który porzuca rodzine , ze posiadanie dzieci to nie tylko wysłanie grafiku do ich matki z informacja kiedy może je łaskawie zabrać między zabawą a czasem z konkubiną , ze posiadanie dzieci to drogi ex mężu obowiązki , rozmowy , szacunek do nich i nie narażanie ich na śmiech połowy Polski , że dzieci to nie tylko wpadanie raz w miesiącu i zmuszanie ich do towarzystwa konkubiny z która widywać się nie chcą . Dzieci to obowiązek , to rozmowy , wsparcie , dawanie przykładu jako ojciec , bycie wzorem , to interesowanie się nimi co dzień .

Justyna Żyła apeluje, by Piotr zastanowił się nad dobrem ich wspólnych pociech:

Drogi ex mężu , życzę Ci abyś czytając to usiadł i zastanowił się jak bardzo krzywdzisz swoje dzieci , jak ośmieszasz rodzine która kiedyś miałeś , jak na poczet konkubiny zapominasz ze dzieci to nie meble które tylko od czasu do czasu wytrzesz z kurzu . Zastanów się co Twoje dzieci myślą o Tobie widząc Twoje ciagle zabawy , czytając wszystkie artykuły o Twoim zabawowym obecnym życiu , podczas gdy w ich sprawie wysyłasz grafik , podczas gdy za karę ze nie chcą spędzać czasu z twoja konkubina , wyłączasz im telefony , zamykasz ich konto oszczędnościowe zabierając pieniądze dzieci , pieniądze które były zbierane na ich przyszłość .

Na koniec była żona sportowca tłumaczy, dlaczego wybrała tak kontrowersyjny sposób komunikacji z Piotrem:

PS uwierzcie mi ,ze to jedyny sposób kontaktu z byłym mężem 🤷‍♀️,nie jestem dumna z tego co robię ale inaczej się nie da 🤦‍♀️Przepraszam a tych których to bawi pozdrawiam

Czy Piotr Żyła zdecyduje się odpowiedzieć byłej żonie w podobnej formie?