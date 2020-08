Czesław Bielecki jest znanym architektem, publicystą i politykiem sympatyzującym z Prawem i Sprawiedliwością. Jego partnerka Ilona Łepkowska, choć nie bez zastrzeżeń, to jednak popiera Platformę Obywatelską. Scenarzystka zapewnia jednak, że mimo tych różnic, potrafią się dogadać i nie wywołują domowych awantur:

Gdyby w podzielonej Polsce żyło się tak, jak u mnie w domu, byłoby fantastycznie. Mąż głosuje na Dudę i PiS. Ja na Trzaskowskiego i Platformę, mimo jej wszystkich wad. Staramy się wzajemnie nie obrażać. - wyznała w rozmowie z "Faktem"

Nie oznacza to jednak, że w domu pani Ilony i pana Czesława nie dochodzi do ostrzejszej wymiany zdań:

Były momenty, gdy dochodziło do spięć. W końcu zrozumiałam, że go nie przekonam. On nie starał się przekonać mnie, bo też wiedział, że to się nie uda. Wieczorami spokojnie jemy kolację i oglądamy razem seriale na Netfliksie.

Podczas ostatnich wyborów Łepkowska i Bielecki też głosowali odmiennie, a emocji nie brakowało:

Wieczór wyborczy oglądaliśmy w towarzystwie przyjaciela, który głosował na Trzaskowskiego. Troszkę żeśmy się razem z kolegą pocięli z mężem. Ale gdy ogłoszono wyniki, u męża nie widać było triumfalizmu.