Karmienie piersią to dość wrażliwy temat, bowiem matki często dzielą się na dwa obozy - zwolenniczek takiego odżywiania, które karmią swoje pociechy piersią często nawet do 3 czy 4 roku życia i ostro krytykują te kobiety, które tego nie robią. Oraz te mamy, które nie mogą, bądź nie chcą karmić swoich dzieci piersią, a z powodu dużej presji otoczenia czują się z tego powodu gorszymi matkami.

Anna Lewandowska z okazji Światowego tygodnia kamienia piersią pokazała na swoim profilu bardzo intymne zdjęcie, na którym widać, jak karmi Laurę nad brzegiem jeziora. Trenerka zamieściła także post, w którym chwali tę metodę odżywiania malucha i nakłania do niej inne mamy:

Większość mam każdego dnia spotyka wiele wyzwań 🤗. Zgodzicie się ze mną?



Wiele obowiązków, praca, dzieci, trening...

Jednym z nich jest karmienie piersią💞, w różnych porach i w najprzeróżniejszych miejscach. O ile oczywiście możemy karmić piersią i kiedy nie ma przeciwskazań.🙏



TRWA ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ.



Według organizacji zajmujących się zdrowiem, maluchy powinny być karmione mlekiem matki do 6 miesiąca życia, a jako uzupełnienie diety, do dwóch lat. Karmienie piersią (lub mlekiem odciąganym) to przede wszystkim zdrowie dla naszych dzieci i jeśli tylko możemy, to ofiarujmy je naszym dzieciom. Mleko mamy zapewnia ZDROWY ROZWÓJ, mniej chorób w dzieciństwie i w życiu dorosłym (na przykład zmniejszenie ryzyka otyłości). Ale to również BONUS dla MAMY –często szybszy powrót do formy.

Pod postem Anny Lewandowskiej oczywiście nawiązała się dyskusja. Wśród fanek trenerki znalazły się zarówno zwolenniczki karmienia piersią, które chwalą się tym, że karmią swoje pociechy niekiedy znacznie dłużej niż rekomendowane 2 lata, jak i kobiety, które nie mogą, bądź nie chcą tego robić i czują się przez to nieco zaszczute:

Karmilam miesiąc i dla mnie to była tragedia. Niestety ciągle jest przekonanie, że matka musi karmić, nawet jak szkodzi dziecku..

Zapomnialas jeszcze dodać najważniejszego, O ILE MAMY TEGO CHCĄ. Przez ostatnie lata jest takie szczucie cycem i ciśnienie na karmienie, ze kiedy miałam problemy to ta presja karmienia prawie wpędziła mnie w depresję i czułam się jak najgorsza matka