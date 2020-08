Aby uczcić półrocznicę, Blanka Lipińska napisała na swoim Instagramie post:

To już pół roku 😍

Tak, wiem jestem romantyczna jak nastolatka i dobrze mi z tym 🙌🏼😁

Tak, liczę miesiące i uwielbiam to 🤷🏼‍♀️😂🎉

Zdawałam maturę z historii, może to ma jakieś znaczenie 🤔

A tak poważnie 😁... super jest być Twoją dziewczyną @alekbaron ❤️

Pod wpisem Blanki pojawiło się wiele gratulacji od fanów i znajomych ze świata show biznesu. Najbardziej zaskakujący komentarz zostawił zaś Qczaj:

😂😂😂❤️ kochom! latamy w kosmos, robimy operacje robotami a ludzi szokuje związek PIĘKNEJ KOBIETY z młodszym mężczyznom 🤦🏻‍♂️ Blanka kwitniesz, wyglądasz pięknie😍...a jak kogoś świerzbi to niech się podrapie albo... 😂

Lipińska szybko wyprowadziła Qczaja z błędu:

qczaj Misiaczku, ale Baron jest starszy ode mnie 😂

Trener przeprosił koleżankę:

@blanka_lipinska to żem zayebau komplement🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🙏🏻🥺🥺🥺😂😂😂❤️ #qczajjakcośyebnietoszok właśnie miałem pisać o co tym ludziom chodzi skoro wyglądasz młodziej😂😂😂❤️ Ps.teraz to już kolacja bez dwóch zdań i przyniosę dla wszystkich 😂😂😂❤️❤️❤️Kochom Was niezależnie kto jest starszy od kogo

✌🏼😂❤️🧡💛💚💙💜🖤

Lipińska zaś wielkodusznie uznała, że wpadka zostanie Qczajowi wybaczona.