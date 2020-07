jak podaje "Fakt", osobą, która jako pierwsza publicznie poinformowała o ciąży Dominiki Chorosińskiej był poseł Piotr Uściński. Podczas czwartkowej konferencji w Urzędzie Miasta w Ząbkach powiedział:

Proszę państwa ja bardzo gratuluję Dominice, bo Dominika jak widać, bardzo inwestuje w rodzinę i dzieci. Oby z Ciebie, brały przykład inne Polki, z tego wyżu demograficznego.

Informację tę potwierdził mąż posłanki, Michał Chorosiński, który w rozmowie z "Faktem" dodał:

To prawda znów zostanę tatą. Żona czuje się bardzo dobrze

Aktor zdradził także, że tym razem wraz z żoną powitają na świecie dziewczynkę, która urodzi się jesienią.

Dominika i Michał Chorosińscy mają już pięcioro dzieci: 17-letnią Anastazję, 15-letnią Matyldę, 13-letniego Józefa, 8-letniego Piotra i 6-letniego Jana.

Dominika Figurska-Corosińska jest aktorką. Występowała między innymi w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Popularność przyniosła jej rola Ewy Nowickiej w "M jak miłość". W telenoweli występowała u boku swojego męża, Michała Chorosińskiego. Aktorka wystąpiła także w głośnej produkcji "Smoleńsk", w której zagrała wdowę smoleńską

Zaangażowanie w walkę z prawem do aborcji i edukacją seksualną w szkołach zaprowadziło Dominikę Chorosińską do polityki i TVP Info. Przez pewien czas była jedną z prowadzących program "W tyle wizji". W 2018 roku została radną sejmiku województwa mazowieckiego z listy PiS. Jesienią 2019 roku wystartowała w wyborach parlamentarnych z lity PiS. Wywalczyła mandat poselski w okręgu podwarszawskim. Jest zastępcą przewodniczącego podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania.