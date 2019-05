"Rodzina sercem Europy" to hasło, jakim Dominika Figurska promuje swoją kandydaturę. W spocie wyborczym aktorka podkreśla, że chce zostać europosłanką, by "rozwijać i chronić prawa rodziny oraz by podkreślać rolę i godność współczesnej kobiety, która ma prawo realizować się zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym".

Figurska, przedstawiając siebie jako żonę i matkę pięciorga dzieci podkreśla, że wartości rodzinne są dla niej najważniejsze.

W komentarzach pod postem natychmiast pojawiło się wiele słów krytyki. Internauci wytykają aktorce hipokryzję i przypominają, że wzorowa dziś żona i matka, w przeszłości zdradzała swojego męża i była o krok od rozwodu:

Czy to nie dziwne, że PiS + wiara to wzorcowy przykład hipokryzji? Oczywiście, że w życiu bywa różnie i nikomu nic do tego, jednak gdy świadomie tak obleśnie rzuca się takimi “wielkimi” hasłami, dochodzę do wniosku, że dla Pani obłuda to codzienność i sposób na życie.

Fałsz. Zakłamanie. Obłuda. Prawdopodobnie Dominika Figurska uważa, iż rodzina sercem Europy, jednak co najmniej niestosowne jest stawać się twarzą kampanii z takim hasłem.

Ją bym w lustro nie potrafiła spojrzeć... 1. Miej Męża

2. Zdradzaj go

3. Zamieszkaj z kochankiem

4. Wróć do męża

5. Wyjedź z mężem na wakacje

6. Wróć do kochanka, powtarzaj punkty 1-4

7. Zajdź w ciążę z kochankiem

8. Odejdź od kochanka, Twój mąż uznaje dziecko

9. Bądź ekspertką od moralności i mów że wierność jest sexy

10. Nazywaj się Dominika Figurska i uznaj że to Rodzina jest sercem Europy

Na ostatni komentarz Figurska zdecydowała się odpowiedzieć:

Widzę, że wiedzę ma pani przebogatą iście z tabloidów sprzed 10 lat .. mimo takich bredni RODZINA JEST SERCEM EUROPY ! WIERNOŚĆ JEST SEXI ! I do przodu !!😀😀😀i życie jest piękne !!

Chwilę później aktorka opublikowała nagranie, w którym odnosi się do krytyki internautów:

Nowością jest dla mnie fala hejtu anonimowego w internecie dotycząca mojego życia prywatnego. Tym wszystkim hejterom, którzy jeszcze nie wiadomo co napiszą, odpowiem krótko. Kryzys w moim małżeństwie należy do historii, on nas bardzo wzmocnił. Jesteśmy szczęśliwą, kochającą się rodziną, która opiera się na fundamentach takich, jak miłość i wiara. To jest nasz świat

Zagłosujecie na Dominikę Figurską?