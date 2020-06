Od kiedy Anna Mucha rozstała się z wieloletnim partnerem i ojcem swoich dzieci, Marcelem Sorą, zarówno jej fani, jak i kolorowa prasa z niecierpliwością czekali na wieści o nowym związku aktorki. Przez chwilę doszukiwano się dowodów na to, że Ania wróciła do swojej dawnej miłości, Kuby Wojewódzkiego. Okazało się jednak, że tych dwoje faktycznie utrzymuje relacje, ale są one wyłącznie zawodowo - przyjacielskie.

Reklama

Jednak w plotkach mówiących o tym, że Mucha znów jest zakochana, chyba kryje się ziarno prawdy. Aktorka została bowiem przyłapana na randce z pewnym tajemniczym mężczyzną. Na opublikowanych przez "Super Express" zdjęciach widać, iż para udała się na kolację do modnej wśród warszawiaków Hali Koszyki, a następnie, trzymając się za ręce, Ania i jej towarzysz wyruszyli na spacer. Na zdjęciach widać, że mężczyzna nie szczędził aktorce czułych gestów, a z jej twarzy nie znikał uśmiech.

Na razie nie wiadomo jednak kim jest nowy wybranek Ani Muchy. Być może odmrożenie show biznesu i powrót na ścianki skusi aktorkę do pochwalenia się nową miłością.